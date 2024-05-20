賴就職演說　藍營批賴比蔡更獨

國民黨團總召傅崐萁（右）與藍委王鴻薇。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月20日電（記者 楊騰凱）民進黨賴清德今日發表就職演說，對此，中國國民黨“立法院”黨團召開記者會回應，指賴清德並未比照蔡英文在演說中強調遵循“憲法”及兩岸條例，這證明賴比蔡更獨，兩岸未來更沒有溝通的契機。



國民黨團今日召開“回應賴“總統”就職演說”記者會，由黨團總召傅崐萁主持，書記長洪孟楷、副書記長王鴻薇出席。



傅崐萁表示，今天520賴清德就職，原本希望賴清德對於國家安定、創造幸福繁榮，以及兩岸和平等眾多問題，能有正面解答，但今天我們的期待有高度落差。包括台灣缺電，台電要破產，都沒聽到解決方法。



傅崐萁指出，賴清德表達希望與大陸對等談話，甚至合作，只要能帶動兩岸和平，我們樂觀其成，賴也說要讓兩岸恢復觀光旅遊，讓陸生來台，希望行政單位可以履行，而不是完全無法落實，玩兩手策略，否則將違背台灣人的利益。



洪孟楷表示，今天賴清德就職演說一邊說，台灣股市一邊下跌，是不是代表賴的演說不符民眾期待？包括兩岸和解看不到明確答案，錯誤的能源政策是否改變也沒有答案，甚至蔡英文過去說在兩岸關係上要遵循“憲法”與“兩岸條例”，賴的說法都沒提到，更往獨派靠攏，兩岸未來可能更沒有溝通的契機。

