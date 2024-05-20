卓榮泰宣示穩定供電　不可能放棄非核家園

卓榮泰率新任首長於行政院前拍攝大合照。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月20日電（記者 鄭羿菲）前“行政院長”陳建仁在20日下午1點交接給“行政院長”卓榮泰，卓榮泰新官上任三把火，宣示新團隊要做好三件事，包括讓詐騙集團“想騙的不敢騙，已經騙的會被抓，騙到手的沒得花”，承諾持續穩定安全供電，繼續發展綠能，但追求“非核家園”是我們不可放棄的目標，及面對“立法院”秉持誠意溝通與人民優先。



“行政院”20日下午1點舉辦卸任、新任“行政院長”，以及“行政院”所屬相關主管機關卸任、新任首長聯合交接典禮，新卸任行政官員逾百位坐在“行政院”大禮堂等候交接。在蕭美琴監交下，陳建仁將印信交給卓榮泰。蕭美琴致詞時引用聖經“美好的仗已打完”，向陳建仁致謝過去1年的付出，並祝福卓榮泰後續能讓“國政”無縫接軌、順利推動。



卓榮泰表示，行動創新AI“內閣”將首重於“五打七安”，針對黑金槍堵詐，一樣都不放掉。前兩個禮拜已經通過新打詐4法，民眾對於詐騙集團的深惡痛絕，我們都謹記在心，未來要盡快讓“立法院”通過打詐4法，有方法在手上，我們可以驕傲地向人民講，面對詐騙集團，讓他們“想騙不敢騙，已經騙的會被抓，騙到手的沒得花”。相關部會一定要展現這樣的決心與毅力，否則人民不會相信我們，人民不會再給我們機會。



卓榮泰針對打詐宣示決心後，台下官員響起一片掌聲，顯見詐騙問題困擾台灣社會，已成為執政的一大破口，而民進黨也深知民怨非常深。



卓榮泰接著說，政府對台灣的高科技產業有責任，會打造更穩定經濟發展的環境，會持續穩定安全的供電，會繼續發展綠能，但我們追求的非核家園永遠是我們不可放棄的目標！他相信我們做得到。



卓榮泰指出，很多人問他未來“立法院”與“行政院”怎麼互動？他仍秉持誠意溝通、人民優先，我們要展現出行政團隊解決問題的能力，與協調溝通的誠意，但誠意是要互相包容，溝通是要互相尊重，希望讓世界的人民看到台灣政治有更好的一面，優先推出“福國利民”的法案，尋求“國會”支持，有爭議的、不急迫的，暫時放在不需要變動的地方。



卓榮泰致詞結束後，先歡送蕭美琴、陳建仁離開“行政院”，除了原本就在“行政院”外廣場等候拍攝的媒體外，其餘在大禮堂內的媒體都被要求不能移動去拍攝蕭美琴與陳建仁離開的照片，待卓榮泰送完回來接著主持卸任、新任首長聯合交接典禮，並率新任首長於“行政院”前拍攝大合照。