盧秀燕出席520　備詢遭綠議員調侃

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月20日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天上午向市議會請假出席賴清德就職典禮，下午返回接受總質詢，民進黨議員肯定盧親自祝福賴清德，隨後調侃，希望未來要秉持合作精神，不要再說“中央卡地方”、“中央不給錢”，並請盧評論台中幾位“盧家軍”藍委在“立法院”“動手動腳”的表現。盧秀燕回應，她是台中市長，當然站在台中立場講話，不評論其他機關之事。



盧秀燕20日上午向市議會告假北上參加賴清德520就職，上午4位排定質詢的國民黨籍議員准假，下午1點40分回到議場，首批質詢議員就是民進黨議員張芬郁與英系議員。



張芬郁肯定盧秀燕親自參加就職典禮，盧還有2年半市長職務，相信這次北上參加就職典禮就是認同中央、地方合作的精神，要一起努力，希望市長不要再說“中央不給一毛錢”、“中央卡地方”、“立委在睡覺”等言論。



綠營議員並提到，5月17日“立法院”爆發朝野委員嚴重衝突，議事攻防難免，但動手腳讓人受傷，當中動手的很多“立委”，就是台中市選出的“立法委員”，甚至被稱為盧系子弟兵，競選時盧秀燕大力背書站台，對此有何評論？



盧秀燕面色嚴肅答詢表示，她現在是台中市長，無關台中市政的事沒有評論，對於爭取資源與促進城市發展，她當然站在台中的立場講話，從政多年會拿捏尺寸，對別的機關的事情不宜評論，尤其身為市長的角色，更不應該評論。



綠營議員再追問，難道盧秀燕要切割子弟兵嗎？盧秀燕說，即使議會議員彼此爭執、有肢體上互動，她也不敢評論，也不宜評論，態度不變。