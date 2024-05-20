賴清德稱兩岸互不隸屬　柯：先看中美反應

民眾黨召開記者會，左起白委麥玉珍、黃珊珊、民眾黨主席柯文哲、白委黃國昌、林憶君。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月20日電（記者 張穎齊）賴清德20日就職演講提出“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬，言必“中國”，未提及兩岸人民關係條例，態度強硬。台灣民眾黨主席柯文哲下午召開記者會表示，先看中美雙方的反應如何，他還在觀察，應遵守兩岸民關係條例，希望賴提出新的說法時，要有所準備。



民眾黨今日下午在中央黨部開記者會，出席者包括柯文哲、民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、“立委”麥玉珍、林憶君。



針對賴清德的兩岸演說，柯文哲先諷，賴清德講說“余謹以至誠，向‘全國人民′宣誓，余必遵守‘憲法′”，應是恪遵“中華民國憲法”，其實2024大選辯論會時，藍綠白4組候選人都有提到“憲法”，至於賴沒講兩岸人民關係條例，這個要好好處理。他會看前3個月賴怎做，他還是希望兩岸可交流，就像他在台北市長任內舉辦雙城論壇一樣，交流可增加善意、善意也可帶來更多交流，起碼可避免誤解、擦槍走火，否則會很危險，賴要好好處理。



記者問，賴清德“兩國論”，被認為“台獨”傾向鮮明，兩岸兵凶戰危可能性是否增加？柯文哲說，他是認為賴清德什麼話都還沒講時，大陸軍機、軍艦也還是會對台灣繞來繞去，他會密切觀察，這是新的變局，先看中美雙方怎應付這局。



媒體問，賴清德兩岸態度強硬，言必“中國”？柯文哲長嘆，唉，重申他也在觀察，到底中美雙方會怎反應？台灣有存在的事實，但要往哪方向去？要去思考，民眾黨主張台灣自主、兩岸和平，維持現有民主自由的體制與生活方式，這是底線，至於如何運作可討論。“總統”管理“外交”、“國防”，當然賴沒必要講的跟蔡英文一樣，當賴提出新說法時，希望賴有所準備。



媒體追問，賴清德沒提兩岸人民關係條例，馬英九文教基金會執行長蕭旭岑批是對大陸的挑釁？柯文哲回應，當初3組藍綠白2024候選人的公約數，應是恪遵“中華民國憲法”及兩岸人民關係條例，若賴要更改，必須說明為何改？那計劃是什麼？



柯文哲強調，他態度是認為，誰當家就誰負責，沒要求賴一定要怎麼講，但選舉時，每人都有自己的承諾，他不贊成政治是高明的騙術，要有一致性，“中華民國”是公約數，藍綠白3組人都遵守“中華民國憲法”，若有人要脫離公約數時，要自己去說明。當然大家可質疑賴，他不僅是在野黨領袖，也是台灣人民，他也還在看。