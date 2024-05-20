美默許賴就職演說暴衝？王鴻微：耐人尋味

國民黨“立委”王鴻薇。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月20日電（記者 楊騰凱）針對賴清德520就職演說內容，中國國民黨“立委”王鴻薇向中評社表示，兩岸關係從原本和緩，在蔡英文時期進入已讀不回，甚至兵兇戰危，如今賴清德的演說比蔡更為暴衝，兩岸緊張情勢應該會升高，接下來可以觀察美國是否有動作，好進行危機控管。



王鴻薇指出，所以就要看這一篇賴清德就職演說，到底是在美國的默許下進行的，還是賴清德自己暴衝，如果賴清德自己暴衝，美國應該會有動作，進行危機控管，我們後續可以觀察美國的反應。



賴清德就職演說內容，美國方面事前應該看過，那麼賴這次被視為更獨的內容，有沒有可能是美方默許？



王鴻薇表示，賴清德的演說內容，美方應該事先看過，但是究竟美方是否容許，讓賴清德用這種更獨更衝的方式進行演說？還是賴清德自己講出出格的內容，這是一件耐人尋味的事情，可以再多加觀察。



王鴻薇表示，實際上來看，賴清德的就職演說內容確實比蔡英文過去兩次的演說內容還要暴衝很多，有兩點可以觀察，第一點是賴清德完全沒有提到“兩岸人民關係條例”，蔡英文2016、2020兩次都有提，這是比較合理的做法。



王鴻薇指出，第二點是賴清德多以“中國”稱呼對岸，其實蔡英文在她的就職演說當中，提及大陸的時候會用對岸或北京當局稱呼，不會直接稱呼“中國”，可以感覺到蔡英文在演說當中，有刻意避免太明顯營造“兩國論”，可是這次的賴清德完全打破這樣的默契。



賴清德認為“台灣”也可以是“國家”名稱，這和美國總統拜登所說的不支持“台獨”，是否有所矛盾？



王鴻薇指出，所以在這次賴清德的演說當中，可以感受到他確實就是“務實的‘台獨’工作者”。



會擔心接下來兩岸的衝突氣氛升高嗎？



王鴻薇表示，會的，兩岸之間從原本的和緩、有對話，在蔡英文時期進入到已讀不回，甚至出現兵兇戰危，甚至大陸還有好幾次針對台灣進行環島演習，如果賴清德比蔡英文更暴衝，那這樣的緊張對抗情勢應該會升高。



如果是因為賴清德自己出格講出這些演說內容，那萬一緊張升高，台灣是否要自己承擔，美國不見得會協助善後？