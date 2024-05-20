柯文哲五問賴清德　批逃避問題、喊口號

民眾黨主席柯文哲與黨團總召黃國昌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月20日電（記者 張穎齊）賴清德、蕭美琴20日就職，台灣民眾黨主席柯文哲到場觀禮，並針對賴的演講勤作筆記。柯文哲今日下午開記者會提出五問賴清德，包含能源政策、勞保不破產、社宅承諾、“立法院”程序正義運作、對抗假消息，柯直言都沒正面去面對問題，其中光社宅8年想蓋100萬戶就一定跳票，賴未來4年請好好處理。



民眾黨今日下午在中央黨部開記者會，與會的有柯文哲、民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊、白委麥玉珍、林憶君，主持人為民眾黨“立院”黨團主任陳智菡，還有黨發言人吳怡萱。



柯文哲一進場坐下後，劈頭就說，針對賴清德的520演講，他要強調，不該以個人利益犧牲政黨利益、不該以政黨利益犧牲“國家”利益，他在台下有作筆記。



柯文哲先問，第一、賴清德的能源政策是什麼？核三發電廠仍如期除役嗎？那還要堅持非核家園嗎？能源政策是賴上任面對最重要的民生議題。



第二、賴清德說任內決不會讓勞保破產。這根本是個話術，他日前在府裡有和蔡英文談過，政府只要每年撥1000億元新台幣給勞保，就不會破產，但賴都沒面對問題，是治標不治本。



第三、賴清德對抑制高房價及社宅承諾。光蔡英文說8年要蓋20萬戶社宅都跳票了，賴清德竟說8年要蓋100萬戶，一定跳票，重點是賴清德到底要怎作？希望要有明確的里程碑，不要又變成口號。



第四、賴清德說“立法院”應當遵守程序正義。但日前看到“立院”爭吵，完全看不到民進黨對“國會”有任何善意運作，讓民進黨“立院”黨團總召柯建銘為所欲為，既然賴已上任，那希望明天民進黨團會有新的氛圍。而民眾黨之所以一直提出的“國會”五法改革，大部分其實都是以前民進黨主張過，甚至賴選“總統”時也講過。可是從2月1日迄今，民眾仍對民進黨“立院”黨團產生困惑，希望賴未來4年，民進黨要有清楚的氛圍。



第五、賴清德最後說要對抗假消息、強化民主韌性。不管假消息是否來自境外，其實今天“國內”最大的假消息來源是誰？柯文哲此時嘲諷，他絕對不會像賴清德2019年時講希望蔡英文的網軍別打他，相信賴一定感同身受，自己就要注意假消息來源。柯強調，民眾黨會扮演忠誠的反對黨，政府做對的會支持，否則就會去監督、修正。