賴清德提程序正義　黃國昌黃珊珊齊轟

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月20日電（記者 張穎齊）賴清德20日就職演說提到“呼籲‘立法院′的議事運作，應該遵守程序正義，多數尊重少數，少數服從多數，才能避免衝突，維持社會的安定和諧”。台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌、副總召黃珊珊今日在記者會上齊轟，民進黨別換位置就換腦袋，過去“國會”改革的承諾都跳票，賴清德才該遵守“國會”三黨不過半。



民眾黨今日下午在中央黨部開記者會，與會的有民眾黨主席柯文哲、黃國昌、黃珊珊、白委麥玉珍、林憶君，主持人為民眾黨“立院”黨團主任陳智菡，還有黨發言人吳怡萱。



黃國昌表示，請民進黨“立院”黨團才是要合乎“中華民國憲法”，請賴清德回顧民進黨2016年曾提出過“國會”聽證調查制度，這是蔡英文所提出過的政見，是民眾黨在幫民進黨實現蔡英文8年跳票的政見。對於“國會”改革，民眾黨的腳步堅定，希望民進黨別換位置就換腦袋，拿到行政權後，立法權就像橡皮圖章一樣。



至於在野黨提出“國會”五法改革，如今已通過賴清德要赴“立院”“國情報告”、採即問即答，21日“立院”將續審其他四法，黃國昌是否會再夜宿“立院”？



黃國昌說，他跟民進黨不一樣，民進黨只會開芭樂票，他要強調第一個主張“國會”改革是民眾黨，柯文哲開晨會也跟他們強調過，民眾黨對台灣人民有莊嚴的承諾，會實現，民眾黨都是公開、就事論事，不會像民進黨用暴力。至於是否夜宿，黨團要再進一步討論。



黃珊珊說，不管民進黨之前說民眾黨“毀憲亂政”，民眾黨都是符合“中華民國憲法”範圍內，尊重“憲法”，必須兼顧行政、立法制衡。賴清德要正視自己說過的，必須尊重民眾的選擇、三黨不過半。



柯文哲則說，唸過國中的人都知道，“中華民國憲法”大於法律、大於行政命令，民眾黨“國會”改革不會逾越“憲法”規範。



媒體問，時代力量黨主席王婉諭520典禮上坐柯旁，王事後說要柯別成為中國國民黨的附隨組織？柯文哲強調，民眾黨是有主體性的政黨，不會成為國民黨或民進黨的附隨組織。



另外，媒體也關心柯文哲在賴清德致詞時有打哈欠、沒鼓掌？柯文哲苦笑說，他衹有兩隻手，一手作筆記、一手拿水，然後他昨天睡很飽，今天精神狀況很不錯，反問媒體“這是問題嗎？”



又有媒體問，黃國昌520是否遲到？黃國昌也苦笑說，他很早、早上8點45分就到，但不知道誰亂比方向，害他先走到府的右側，他慌張地在黨內群組問，才知自己走太快、太前面，因此他就在前方先等柯文哲與其他白委，他並沒有遲到。



隨後眾人以趕行程為由先行離去，柯文哲回自己的辦公室，黃珊珊、麥玉珍、林憶君疑似要搭車南下台南參加賴清德就職晚宴，黃國昌則稱自己不去。