曾煥程：賴從台獨到華獨　兩岸失去迴旋空間

中華工商資源整合策進會理事長曾煥程。（照片：曾煥程提供） 中評社桃園5月21日電（記者 盧誠輝）針對賴清德520就職演說提到兩岸互不隸屬，中華工商資源整合策進會理事長曾煥程接受中評社訪問指出，從520就職演說可以看出，賴清德已從過去主張的“台獨”路線到現在選擇了“蔡規賴隨”的“華獨”路線，兩岸未來已沒有想像與模糊的空間，在維持台海現狀的條件下，兩岸也將喪失迴旋空間，台灣在中美角力下，將更顯被動與無力。



曾煥程，東海大學國貿系學士，曾參選彰化縣議員，後來從事中小企業輔導顧問，現為中華工商資源整合策進會第四屆理事長。



曾煥程表示，賴清德的就職演說，全文共有5200多字，其中提到“台灣”有83次，提到“中華民國台灣”有3次，提到“中華民國”是9次。其中凡是提到“中華民國”的部分，都是有關“憲法”、“主權”的陳述，以及與大陸有關的部分。甚至，賴清德在演說中，更是明確提及“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬。



他認為，曾經說自己是務實“台獨”工作者的賴清德，在520就職演說中，已很明確的定義了自己，並清楚的向台灣人民陳述，他的“務實台獨路線”，就是民進黨在西元1999年所通過的“台灣前途決議文”中所提及的核心思想：“台灣是一個‘主權獨立國家′，名稱可以叫台灣，也可以叫‘中華民國′”。



曾煥程指出，民進黨過去對“國家主權”及定位的論述，始終沒有超出過“台灣前途決議文”的定義範疇。在這樣的指導原則下，2000年以前的民進黨人，包含陳水扁執政時期，都比較喜歡選擇用“台灣”稱呼，但是在蔡英文上台之後，開始選擇用“中華民國”、“中華民國台灣”的稱呼，變成是主流。這也是所謂的“華獨”的由來。



曾煥程說，賴清德以前喊“台獨”，但在當選“總統”後，面對國際現實情勢的環境下，賴最終選擇了“蔡規賴隨”的“華獨”路線，承繼蔡英文設下的“四個堅持”路線，這樣做對賴清德來說是最穩當的做法，目的是求取民進黨內教義派及支持者的基本盤最大化。