朱立倫：很憂心賴清德將“兩國論”檯面化

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月20日電（記者 張嘉文）賴清德今天正式就任，他發表就職演說時都以中國稱呼對岸，並提到“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬。對此，中國國民黨主席朱立倫今天下午表示，賴清德就是很簡單的一句話，要把“兩國論”明確檯面化，來推動兩岸關係，他對此感到憂心。



朱立倫說，今天的股市因此瞬間大跌，他相信台灣民眾仍希望兩岸和平，希望相互交流，希望不要再對抗，賴清德必須拿出辦法，也是執政黨必須要面對的。



朱立倫今天下午在國民黨中央黨部召開針對賴清德520談話的回應記者會時，作出以上表示。



朱立倫說，今天早上看到賴清德的就職演說，他必須感慨說“今天的演說內容非常的賴清德。”這讓大家看到民進黨的意識形態、民進黨的利益還是在“國家”的利益之上。



另外對於兩岸的未來，朱立倫說，我們主張一定要以民為本、以民為念，用真心來化解兩岸之間的爭議，推動兩岸的和平。他本來充滿期待，覺得什麼是賴清德的善意？什麼是賴所說的和平共榮？



朱立倫說，結果賴清德是將8年前蔡英文就職時強調的“中華民國憲法”跟兩岸人民關係條例取而代之，2024年的520就是很簡單的一句話，“兩國論”明確檯面化，他對此感到憂心。



朱立倫強調，在賴清德就職的今天，國民黨雖然給予祝福，但仍要強力監督，還是希望賴清德拿出誠心來面對朝野的歧異，拿出真心來解決兩岸之間的分歧，才能真正創造和平共榮的兩岸。