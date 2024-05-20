洪秀柱：賴清德先生　我們都知道你在說謊

針對賴清德520的就職演說，洪秀柱在臉書提出批評。(照:洪秀柱臉書) 中評社台北5月20日電／賴清德今天宣誓就職並發表就職演說，公開提到兩岸互不隸屬。前中國國民黨主席、中華青雁和平教育基金會董事長洪秀柱今日發文表示，賴清德先生，我們都知道你在說謊！並說各方矚目的賴清德就職演說，不出意外的出意外了。



洪秀柱在賴清德就職演說典禮過後，於臉書發文表示，過去幾天，我不斷的提醒賴清德要遵守“憲法”，因為就職典禮上賴清德將依照“中華民國憲法”宣誓就職表態捍衛“憲法”。但，賴清德的就職演說當著“全國人民”的面，狠狠地踩了“中華民國憲法”一腳！



洪秀柱臉書全文如下：



賴清德先生 我們都知道你在說謊！



今天是520，各方矚目的賴清德就職演說，不出意外的出意外了。



過去幾天，我不斷的提醒賴清德要遵守“憲法”，因為就職典禮上賴清德將依照“中華民國憲法”宣誓就職表態捍衛“憲法”。



但，賴清德的就職演說當著“全國人民”的面，狠狠地踩了“中華民國憲法”一腳！



賴清德就職演說中，無視“中華民國憲法”對兩岸視為一個國家兩個地區的規定，更刻意將國際社會一中架構下，我們能維持有別於大陸的民主體制，扭曲為國際社會支持我們混淆“中華民國”與台灣的稱呼，以此洗腦民眾。



甚至還將“少數服從多數、多數尊重少數”數人頭的民主原則，扭曲成多數要先尊重少數，少數才需要服從多數。這樣的詭辯邏輯，民進黨的“總統”民意支持度僅28%，卻要高達72%的民意配合？還需要選舉嗎？這種忝不知恥，為了政權毫無道理的話術，我們都知道這就是騙術！



因為違反國際社會認知與“中華民國憲法”的“兩國論”，讓當前兩岸僵局毫無出路與空間，所以賴清德與他的執政團隊要扯出這一堆謊言，通篇演說沒有為“中華民國憲法災難說”道歉，更沒有對自身國族認同做出表態，連自己中華民族的血脈都不承認，一開始就謊話連篇，剛宣誓完捍衛“憲法”就踐踏“憲法”，不值得信任，更無法信任！



對這樣踐踏“中華民國”根本大法的執政黨，我們一定要喚起民眾，認清國際社會現況與歷史事實，才能回歸正軌捍衛兩岸和平的正道！這才是真正的愛台灣！