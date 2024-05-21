賴談兩岸互不隸屬　陳玉珍：就是“台獨”

國民黨“立委”陳玉珍。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月21日電（記者 楊騰凱）針對賴清德520就職演說，中國國民黨“立委”陳玉珍向中評社表示，賴稱“中華民國”、中華人民共和國互不隸屬，這就是“台獨”的意思，對兩岸交流往來很不利，衹有交流越密切才能越接近和平，我們不希兩岸望風險提高，可是現在看起來，要不提高也不容易。



陳玉珍表示，賴清德在演說一開始就提到“中華民國”的“憲政”體制，可是如果依照“中華民國”體制，台灣地區與大陸地區這兩個區域還是同屬一個國家，大陸是我們現在統治不到的地區，賴清德指“中華民國”、中華人民共和國互不隸屬，這種話根本不必特別講，雖然兩岸各自有政府，有自己的執政黨，但有些東西根本不必特別提，講了是不給中國大陸面子，這何必呢？當交流越密切才能越接近和平，賴特別這樣講，就是有“台獨”的意思，這對交流往來很不利。



陳玉珍指出，另外賴清德也提到“中華民國台灣”，她對這個說法有意見，“中華民國”就是“中華民國”，台灣就是台灣，如果你要這樣講，應該要講“中華民國台澎金馬”，因為台灣只是指台灣島，台灣兩字不等於“中華民國”，我們還有澎湖、金門、馬祖。我們的確小，但不應該不重視，台灣不等於“中華民國”，是“中華民國”包含台澎金馬，賴清德應該講清楚。

