朱立倫批賴清德談內政只用形容詞　沒提解方

國民黨主席朱立倫。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月20日電（記者 張嘉文）民進黨賴清德今天正式上任，並發表就職演說。中國國民黨主席朱立倫今天下午召開記者會批評，對於內政問題，賴清德應該提出真正解方，而不是衹有提出加強、改進、擴大或者是增進等等形容詞來解決問題。



朱立倫強調，譬如能源缺陷的議題以及目前的經濟困境，社會的不公不義等等，都是民進黨八年，賴清德擔任“行政院長”、擔任副手所留下來的問題。賴現在告訴我們要解決，可是也沒有答案，缺電的議題，不是第二次能源轉型就會處理完成，到底核電要不要延役？賴的決定是什麼？這必須要說清楚。



朱立倫今天下午在國民黨中央黨部召開針對賴清德520談話的回應記者會，包括黨秘書長黃健庭、文傳會主委李彥秀、國民黨“立委”王鴻薇、葛如鈞和許宇甄等人陪同出席。



朱立倫在會中表示，他昨天已經透過臉書表達對蔡英文的卸任與賴清德、蕭美琴的就任表達祝福，在祝福中也清楚表達國民黨的立場，就是要扮演強力監督的角色，讓台灣民主走上正軌，民進黨執政、國民黨強力監督，並結合民眾黨與在野黨的好朋友。



朱立倫說，對於相互尊重，用誠心化解朝野歧異，賴清德在演說中，似乎只強調一件事“多數要尊重少數”，但他忘了自己衹有40%民意，民進黨在“立法院”也是少數，所以少數可以用暴力、衝撞、禁錮主席，用各種手段要求多數一定要尊重少數，卻忘了少數要服從多數。



朱立倫表示，他也看到，針對所有內政的議題，缺電、貧富差距、勞保破產、青年就業、長照幼托等，現在碰到的所有經濟困境與社會不公不義，是賴清德擔任“行政院長”任內、擔任副手任內，民進黨執政8年留下的坑，現在賴清德只說一定要解決，卻沒有答案。



朱立倫喊話，賴清德要面對過去8年，台灣實質薪資成長不到1%的問題，更嚴重的是，都集中在科技產業，剩下的服務業及青年朋友的薪水實質倒退，要怎麼去面對過去累積的坑？必須提出實際的解方，而不是衹有形容詞來解決問題。