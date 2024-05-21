黃奎博語中評：美不支持“台獨”　賴躁進會出手

政治大學外交系教授黃奎博。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月21日電（記者 楊騰凱）針對賴清德520就職演說提到兩岸互不隸屬，政治大學外交系教授黃奎博向中評社表示，賴清德曾自稱“務實的‘台獨’工作者”，但此次演說所傳達而出的是，賴“‘台獨’工作者”的那一面大於“務實”面。可是美國不支持“台獨”，賴如果有實際的躁進行動，美國方面一定會出手約束。



黃奎博為美國馬利蘭大學政府與政治系博士，歷任“外交部”研究設計委員會主委、陸委會諮詢委員、政治大學國際事務學院副院長、中國國民黨副秘書長（督導大陸部、國際部），現為政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、政大外交系教授。



賴清德就職演說會不會讓兩岸風險升高？



黃奎博表示，賴清德這一次的講話稱“中華民國”、中華人民共和國互不隸屬，但是過去賴清德常稱的是“兩岸互不隸屬”，這就有違我們的“一中憲法”，而且對大陸來說，這就是很明顯的獨派宣示。



黃奎博指出，賴清德在講“中華民國”、中華人民共和國互不隸屬的時候，前面的鋪成是先講“中華民國憲法”，賴競選期間曾經稱“中華民國憲法”是災難，現在卻突然變成“護國神山”，很明顯賴就是拿“中華民國憲法”來保護他所謂的台灣是“主權獨立國家”。



黃奎博表示，賴清德這次的演說，也確實在凸顯他所認為的台灣是“主權獨立國家”，雖然賴沒講得那麼白，可是蔡英文過去在就職演說都沒有這樣講。賴現在所傳達出來的是，在現在這個就職演說當中，賴“‘台獨’工作者”那一面是大於“務實”的那一面。