黃奎博：賴520演說坐實“台獨”工作者信仰

賴清德。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月20日電／今天是520，賴清德發表的就職演說備受外界關注。政大外交系教授黃奎博今日受訪時指出，賴清德向北京拋出一根“略為削尖的木棍”，已把兩岸“一邊一國”的態勢逐漸明朗化，就職演說通篇都是“兩國論”，坐實了賴清德“台獨”務實工作者的信仰。



黃奎博認為，對比蔡英文從前較為柔軟的說法，“賴清德真的強硬很多”，同時賴清德也向北京拋出一根“略為削尖的木棍”，黃奎博回憶，當時2016年蔡英文的就職演說中，30分鐘演講裡，以“對岸”稱呼大陸、13次以“這個國家”、“這個國家的台灣人”等用語，並沒有提一次“中國”，而對照如今賴清德致詞時的說法，有好幾次“中國”對上“中華民國”，等於就是在說“台灣獨立”，只是名字叫“中華民國”。



根據《ETtoday新聞雲》的報導指出，黃奎博指出，賴清德只是不敢直接講“一中一台”，但什麼是“維持現狀”？難道是大陸軍機繼續來？黃奎博坦言，在民進黨執政8年後，賴清德的就職演說更凸顯“來自中國大陸的威脅”，不但這次沒有以單獨篇章提到兩岸交流、兩岸人民關係條例、任何有關“尊重九二會談歷史事實”內容，還在強調有“中華民國國籍”者，為“中華民國國民”；由此可見，“‘中華民國′與中華人民共和國互不隸屬”。



黃奎博最後更說，賴清德已把兩岸“一邊一國”的態勢逐漸明朗化，就職演說通篇都是“兩國論”，坐實了賴清德“台獨”務實工作者的信仰，不過此舉對北京而言，未來將常態化戰備巡演、打壓外交，更加限縮對台的空間。