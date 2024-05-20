高雄熊明慶生　市府推專屬商品搶攻萌經濟

高雄熊辦生日趴，首度曝光主題曲MV，還發行周邊商品搶攻觀光財。（高雄市政府提供） 中評社高雄5月20日電／高雄觀光大使“高雄熊”5月21日將過生日。19日生日前夕，高雄市府特地為高雄熊辦生日趴，首度曝光主題曲MV，還發行周邊商品搶攻觀光財，現場吸引上百位熊寶同歡祝賀。



高雄熊生日前夕，市府19日上午在Pinway駁二八號庫倉舉行“Birthday Run Way”發表會，推出琳瑯滿目、可愛療癒又實用時尚的周邊商品，包括磁磚磁鐵、漁夫帽、保溫瓶、拉鍊口袋運動毛巾、束口後背袋、熊熊襪、吊飾、T shirt、大小玩偶、帆布手提袋、保冷袋等專屬明星商品即日開賣。睡帽頸枕是民進黨高雄市長陳其邁的最愛，自嘲“戴上去眼睛小，沒關係”，直說非常適合送禮，圓滾又獨特的外型設計，令人愛不釋手。



高雄市長陳其邁特地戴上繽紛閃亮的生日帽與高雄熊“愛的抱抱”。他提到，高雄熊曾與他出訪日本熊本，工作表現認真，與熊本吉祥物“熊本熊”更是結拜兄弟。高雄熊的好麻吉“熊本熊”，也親自錄製影片送上越洋祝福。高雄捷運公司人氣偶像“蜜柑貓站長”，更以神秘嘉賓驚喜現身，帶來特製生日蛋糕，與熊寶們齊呼生日快樂。



高雄市觀光局說明，高雄熊周邊商品包括造型磁鐵、漁夫帽、保溫瓶、毛巾、徽章、襪子、高雄熊吊飾、大小高雄熊玩偶、三款時髦拉風的T-Shirt等十餘種明星商品。現場布置精美的商品展售專區和粉絲蓋印見面會。高雄郵局設置臨時郵局，同步發行販售結合高雄熱門景點與高雄熊可愛形象的“高雄熊紀念郵票首日封”產品，並加贈高雄熊徽章與鑰匙圈。



高雄市觀光局提到，高雄熊主題曲跟MV、專屬商品大受歡迎，觀光局也在台北、台南、高雄、屏東等地，規畫8處的實體展售通路與線上商城，讓熊寶都能方便輕鬆收集。未來還有校園巡迴、觀光亮點快閃活動、協助城市觀光與外交推廣，目標走出高雄、邁向國際。