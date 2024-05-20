台南藍軍抗議非核家園　嗆聲賴清德就職晚宴

國民黨台南市議會率領80人到場抗議，在黨團發言人蔡育輝帶領下，眾人齊喊口號。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南5月20日電（記者 蔣繼平）賴清德520就職晚宴移師台南舉辦，中國國民黨台南市議會黨團率領80人到場抗議“非核家園、毀我家園”，由於警方在距離晚宴地點500公尺外設意見表達區，不會與晚宴賓客接觸，陳抗30分鐘後群眾忿忿離去。



國民黨台南市議會黨團發言人蔡育輝、挺著九個月孕肚的副書記長李中岑、林燕祝、王家貞、盧崑福、林美燕、許至椿、蔡宗豪等議員，下午5時號召鄉親們，開著大聲公戰車，前往就職晚宴飯店向賴清德嗆聲，現場民眾約80人。由於520就職晚宴場地福爾摩沙遊艇酒店維安管制，意見表達區設在500公尺外的水景公園停車場，時間只能30分鐘。嗆聲活動從下午5時開始，在警方盯場下準時結束。



蔡育輝在現場不滿地說“意見表達區離酒店遠，又不能太大聲？真的很不夠意思！”現場拿起麥克風吆喝，要大家喊大聲一點，要讓賴清德聽到。



表述意見過程中，蔡育輝表示，台灣燒的煤不是乾淨能源，反而是全台民眾罹患肺腺癌死亡的殺手，不解賴清德敢硬拗“台灣燒的是乾淨的煤”，有醫學背景的人，竟然能說出這昧於事實的話，真讓人難過。



懷胎9個月的李中岑挺著大肚子到場聲援。她說，下個月即將臨盆，又剛好進入夏季用電的高峰期，看到日前台南突然大停電，她非常擔心在生產過程中若不幸遇到停電？孕婦都會擔心，若造成生產過程不順利，該怎麼辦？



王家貞表示，近來童子賢等企業家發表很多恢復核能的談話，希望重啟核二、核三延役，因為產業要求穩定、高效，價格合理的供電，民進黨執政口口聲聲說不缺電，結果全台到處跳電，民進黨錯誤的綠能政策，拿全台人民做試驗品、來祭旗，真的讓人寒心。



林燕祝指出，台灣碳排放發電在全球IPCC190個國家地區排名第135名，真的讓全世界看到台灣超爛的碳排放成績，賴清德上台之後也要面臨電力不足停電跳電問題，希望“賴政府”可以勇敢面對不再欺騙百姓、2025非核家園實現不了，盡快回頭是岸。



林美燕說，興建核四要新台幣2800億元，但台電買民進黨綠電，光2021到2022年兩年間虧損就5460億元，台電兩年的虧損就可以興建兩座核四，民進黨為什麼要反核？要台電破產嗎？水電是民生議題，只要政府隨便調漲電價，人民感受就非常直接，因為萬物會齊漲，倒楣的就是被迫買單的全民，更讓人民生氣的是，還缺電。



盧崑福痛批，民進黨錯誤的能源政策，造成官商勾結，黑金盤根錯節，光是一個力暘太陽光電弊案，非法獲利就高達新台幣91億元，這起弊案只是冰山一角，民進黨政府要如何處理？面對這麼嚴重的官商勾結案，台南市六位民選“立委”，為何不站出來為民發聲？

