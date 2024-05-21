袁鶴齡語中評：賴響應印太戰略選邊站風險高

中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授袁鶴齡。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月21日電（記者 方敬為）針對520後的台海局勢，中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授袁鶴齡接受中評社訪問表示，賴清德520就職談話無意修復兩岸關係，反而宣示響應美國的印太戰略，明確選邊站，一來是藉由表態來降低美國對賴清德暴衝的疑慮，二來是希望藉此拉攏美國等西方陣營約束中國，但此舉反而恐怕讓台海動盪的風險攀升。



袁鶴齡表示，台灣在印太戰略所扮演的從來不是“行為者”，而是被動角色，美國雖然不希望台灣成為麻煩製造者，但絕對會希望掌握台灣這個制衡中國的工具，加上賴清德520的談話整體而言偏向分離主義，又不採取中間路線，兩岸形勢恐怕更為險峻。



袁鶴齡，美國德州大學奧斯汀分校政治學博士、美國俄亥俄大學國際事務碩士、東吳大學政治系學士。現任中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授、逢甲大學EMBA兼任教授、中華台商研究學會理事長，曾任台中科技大學教授兼國際事務長等職。



賴清德在就職典禮談話中特別提及印太戰略，希望行政和立法協調運作，寄予厚望，也希望大家攜手努力，一起深化台灣的民主，維護印太的和平，促進世界的繁榮，並指出，美國完成了“印太安全補充撥款法案”的立法，將提供印太區域額外安全援助，支持台海的和平穩定。感謝世界各國對台灣的重視和支持，我們也要向世界宣告，民主自由，是台灣不可退讓的堅持。



袁鶴齡認為，賴清德透過就職談話明確選邊站，並不打算修補兩岸關係，而是繼續朝向兩岸互不隸屬的分離主義進行，另一方面提到美國及印太戰略，向美方表達忠誠。



袁鶴齡分析，由於賴清德台獨立場鮮明，先前美國內部就有擔心賴會成為繼陳水扁之後的麻煩製造者，如今賴主動提及印太戰略，降低美國的疑慮，事實上在賴清德就職前，美方就已經講得很清楚，主張台海維持現狀，希望台灣不要做出太過衝動的行為，尤其美國總統拜登正在尋求連任，不樂見兩岸發生爭端，衝擊其選情，甚至影響到美國在全球的戰略布局。