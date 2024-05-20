桃園520結婚翻倍　409對新人成佳偶

桃園市民似乎特別偏愛在520登記結婚。（照片：桃園市民政局提供） 中評社桃園5月20日電（記者 盧誠輝）今天是520，諧音“我愛你”，是許多年輕人喜愛的熱門結婚日，加上今年是龍年，520又是黃曆中宜嫁娶的好日子，因此桃園市選在520這天結婚的對數就高達409對，是去年的2倍。其中，最多新人登記的前三區為桃園區129對、中壢區61對、八德區37對。



桃園市民政局表示，桃園市民似乎特別偏愛在520登記結婚，根據戶政科統計，2022年829對、2023年為203對，今年為409對。除去年520當天是假日，戶政事務所未開放，且非農曆事宜嫁娶的日子，影響新人預約登記結婚意願，幾乎年年穩站桃園市民最愛結婚日。



桃園市民政局長劉思遠指出，2023年桃園市結婚率5.81‰，高於全台平均的5.5‰，為六都中第一，近3年結婚率更是穩定成長，2021年結婚對數為12115對；2022年13021對；2023年13082對，逆勢打破年輕人晚婚、不婚的趨勢。



桃園市民政局強調，桃園市長張善政上任以來，致力打造婦幼友善城市，推動好孕專車、凍卵營養補助、增加生育津貼等，完善福利成為厚實奧援，讓年輕人敢婚、願生、樂養。