520我愛你　屏東萬丹牛車婚禮趣味多

新人搭乘牛車登記結婚，感覺相當有趣。（萬丹戶政事務所提供） 中評社屏東5月20日電／520諧音“我愛你”，許多新人選在這天登記結婚。屏東縣萬丹戶政事務所20日特別舉辦“牛車迎親”婚禮，讓新人體驗搭牛車的趣味，成為結婚時特別的回憶。



屏東縣政府民政處今年規劃“屏東520此生龍愛你”為主題，5月14日至20日在縣內各戶政事務所，舉辦“520幸福週X結婚登記送禮”活動。萬丹戶政事務所則推出“牛車迎親”活動，讓新人搭牛車體驗，今天上午共有5對新人前往登記。



萬丹戶所、萬丹鄉長李建霖、萬丹鄉農會理事長陳進地20日出席並送上登記好禮。牛車繞行萬丹行政區一圈，還有放鞭炮、拍手迎接，搭配音樂演奏，現場超熱鬧又溫馨。大黃牛踩著步伐緩緩前進，車上不但有樂隊現場演奏，還裝飾得熱鬧喜氣，剛登記結婚的新人帶著家裡愛犬搭上牛車，直呼是相當特別的體驗。



萬丹戶政事務所主任張綉惠表示，牛車在早期農業社會時很重要，婚嫁時更有嫁妝一牛車的說法，萬丹鄉除了紅豆知名外，乳牛更是萬丹鄉的產業，老牛更是地方寶貴的資產，現在年輕人已經很少見到牛車，所以特別辦這個活動，讓新人可以打卡，並且搭牛車體驗，還佈置3處中西式拍照區，並有縣政禮包、冰沙果汁機及萬鄉農會贊助的蜜汁紅豆禮盒，成為結婚時難忘的回憶。



縣府民政處表示，今年是龍年，520又適逢農曆宜嫁娶好日，預估戶所將出現登記結婚潮，去年“520活動”僅開放前3天登記，共有95對新人登記結婚，今年特地提早從5月14日熱烈展開520幸福週結婚登記系列活動，透過擴大宣傳、加碼禮品及豐富的活動內容，今年可望突破200對新人登記。



屏東縣政府表示，為鼓勵年輕人安心成家、立足屏東，凡在屏東縣設籍的新生兒補助新台幣兩萬元生育津貼，各鄉鎮加碼提供生育補助，並配合行政院“0到6歲國家一起養”政策，推出一系列友善育兒福利，希望打造屏東成為安居樂業、希望幸福的城市。