施威全：賴清德談話顯現務實“台獨”立場

《菱傳媒》董事長施威全。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月21日電（記者 方敬為）針對賴清德520就職談話，曾任陸委會主委辦公室主任、《菱傳媒》董事長施威全接受中評社訪問表示，在兩岸關係部分，賴顯然是延續蔡英文2021年雙十談話“堅持‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬”的說法，且比蔡英文更往前一步，開宗明義就說“中華民國台灣”是一個“主權獨立的國家”，讓台灣成為借殼上市的政治實體，顯現“務實‘台獨’工作者”的立場。



施威全，台灣大學建築與城鄉所碩士、倫敦大學伯貝克法律學校博士，在賴幸媛擔任陸委會主委時間擔任簡任秘書，曾任“行政院”中部聯合服務中心副執行長、新北市經濟發展局長等職，現職為網路媒體菱傳媒董事長。



分析賴清德就職談話有關於兩岸關係的部分，施威全表示，賴清德如何表述兩岸關係，觀察的重點在於是否依循蔡英文路線？還是更往實質“台獨”前進？且延續的是2016年的蔡英文第一任路線，還是2021年的蔡英文雙十演說的路線，也是一大關鍵。



施威全表示，2016年蔡英文首次就職，演說強調“新政府會依據‘中華民國憲法’、兩岸人民關係條例處理兩岸事務”，但到了2021年雙十演說則首次提出“四個堅持”時，表態“堅持‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬”。這兩者最大差異在於，2016年蔡英文說的“中華民國”，領土包括中國大陸，依法為“中華民國”的大陸地區；2021年蔡英文定調的“中華民國”則是與中國大陸完全無關的國家。



施威全指出，蔡英文的兩岸路線也是漸進式朝獨的方向前進，2020年蔡英文第二任就職談話說“依據‘中華民國憲法’、兩岸人民關係條例處理兩岸事務”，但關於九二會談的說法，連同東海、南海都消失了，2020年的講話距離“憲法”的一中概念比2016年遠。之後2021年的雙十講話，則進一步稱兩岸互不隸屬，描繪一個與中國大陸沒有關係的“中華民國”。而賴清德延續的就是這個漸進的路線，且比蔡英文更進一步。

