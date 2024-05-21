曾偉峯：賴清德措詞強硬　兩岸難有好前景

政治大學國際關係研究中心助理研究員曾偉峯。（中評社 資料照） 中評社台北5月21日電（記者 鄭羿菲）政治大學國際關係研究中心助理研究員曾偉峯接受中評社訪問表示，賴清德的520演說，善意上並未超越蔡英文2016年的演說，反而措辭更為強硬，雖提到兩岸交流怎麼做，但重點在大陸買不買帳。賴清德提“兩岸互不隸屬”，今年的兩岸關係不太可能會有大好前景，但也不一定會兵兇戰危，只是兩岸之間ECFA貿易制裁等爭議，仍無解。



賴清德在520就職演說中，提及“中華民國憲法”，未提到兩岸人民關係條例、中華民族，並提及“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬。在兩岸關係上，賴清德強調新政府將秉持“四個堅持”，不卑不亢，維持現狀，致力維持台海和平。賴清德也呼籲，兩岸應以對話取代對抗，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。



曾偉峯是美國北德州大學政治學博士，專長為東亞政治與經濟發展、國際關係，曾任淡江大學中國大陸研究所助理教授、“國防安全研究院”量化分析與決策推演中心助理研究員，現為政治大學國際關係研究中心助理研究員。



曾偉峯接受中評社訪問表示，賴清德的520演說，在兩岸關係上滿堅定自己的立場，從2部份觀察可得，都並非兩岸關係上釋出善意的說詞，一是雖然賴清德提到“中華民國憲法”，但強調的是“主權”部分。二是賴清德說“無論是‘中華民國′、‘中華民國台灣′，或是‘台灣′，都一樣響亮”。也可以說，賴清德520演說，善意上並沒有超越蔡英文2016的就職演說，反而措辭更為強硬。



曾偉峯說，至於在兩岸交流部分，賴清德要先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學開始，其實與賴清德勝選當晚的說法相差無幾，提到可以怎麼做，但重點在大陸買不買帳。

