中評關注：兩岸關係好不好？台股民最知道

陸委會主委邱垂正。（中評社 資料照） 中評社台北5月21日電（記者 鄭羿菲）賴清德520就職演說後的兩岸關係有何變化？台灣股市小民最清楚，賴清德一句昨日“兩岸互不隸屬”，就讓台股瞬間翻黑如坐過山車，台灣股民的初始第一反應，即呈現最真實的兩岸關係樣貌。特別是，陸委會主委邱垂正20日晚間發出的第一篇新聞稿，隻之未提恢復兩岸觀光的具體政策，主軸扣緊“再研議”，讓兩岸關係難有大好前景。



賴清德在520就職演說，提及“中華民國憲法”，未提到兩岸人民關係條例、中華民族，並提及“‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬”。在兩岸關係上，賴清德強調新政府將秉持“四個堅持”，不卑不亢，維持現狀，致力維持台海和平。賴清德也呼籲，兩岸應以對話取代對抗，可以先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，及學位生來台就學開始，一起追求和平共榮。



淡江大學榮譽教授趙春山對賴清德的520演說評價為，“較2016年蔡英文就職演說時‘嚴重倒退’，甚至若隱若現‘台獨工作者’的影子，兩岸未來連官方複委託的事務性接觸都會很困難。”



其實，未來的兩岸關係是好是壞，台灣股市小民的第一反應通常很準確，2022年8月2日時任美國眾議院議長的佩洛西訪台，台股2日終場下跌234.46點，主因是擔心佩洛西訪台可能導致兩岸擦槍走火。而佩洛西3日前腳剛離台，大陸啟動4日到7日的環台軍演，台股4日早盤立刻下挫百點，軍演開始前，恐慌性賣壓出籠，11點半左右加權指數下跌超過200點，一度失守14600點整數關卡，直到接近尾盤，跌勢才明顯收斂，終場下跌74點。



外界原本期待賴清德520就職行情，與兩岸關係攸關的觀光股早盤紅通通漲一片，但在賴清德就職演說談及“兩岸互不隸屬”後，台股急殺逾百點，觀光、航空股幾乎倒一片，其中五福旅行社更是從“+5%”直接跌停，盤中股價從最高154.5元跌至128.5元，振幅高達18.25%，讓不少網友傻眼“一天下殺15%，到底發生什麼事了？”



儘管賴清德喊話“兩岸可先從恢復觀光旅遊及學位生來台就學開始”，但邱垂正20日下午就任後，晚間陸委會的第一篇新聞稿則未提出具體政策，依然是千篇一律的“將與相關‘部會’審酌情勢發展，共同研議後續作為”。半年來兩岸政策未有“進一步”的善意空間，反倒是收回解除“禁團令”令人印象深刻，在大陸鬆綁福建居民到馬祖旅遊的善意下，民進黨政府依然選擇“不接球”，兩岸關係難有大好前景。