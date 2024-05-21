趙建民語中評：賴講話等於是沒有兩岸政策了

前陸委會副主委趙建民接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月21日電（記者 張嘉文）民進黨賴清德20日正式就任，他發表就職演說時都以“中國”稱呼對岸，並提到“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬。中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”所長、前陸委會副主委趙建民向中評社表示，賴的論述等於是沒有兩岸政策了，非常清楚是“抗中政策”。



趙建民認為，這篇講稿美國會過關，主要是美方可能認為裡面仍有“中華民國”，沒有體察和瞭解到互不隸屬的嚴重性，其實這一段文字是很嚴重的，是不折不扣的“兩國論”，加上其中賴清德所謂的和平四大支柱，也是美國想聽的，所以他認為賴這篇演說，就是講給美國聽的。但也因此，未來賴清德4年任內，在兩岸想要打開什麼格局，應該是沒有什麼機會了。



趙建民提到，接下來的兩岸，由於中國大陸現在重點是處理和美國的關係，加上美國年底面臨大選，陸方目前不會在台海問題上作出具體的動作，但ECFA的問題，陸方一步步往停止的方向處理，這可能性是非常大的。



趙建民為美國南伊利諾州立大學政治學博士，專長包括中國大陸政治研究、中共政治制度、中國憲法、東亞政經發展、兩岸政治制度比較等。曾任台灣陸委會副主委、中國文化大學社科院院長，現為中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”所長。

