中評關注：賴就職演說　恐陷內外交迫局面

賴清德就職演說對兩岸與朝野關係都強硬。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月21日電（記者 黃筱筠）賴清德昨天就職並發表演說，全文談到兩岸關係與朝野關係等，對於兩岸論述態度強硬，沒有提到兩岸人民關係條例，這算是維持蔡英文路線嗎？對於“立法院”朝野對抗激烈的狀況，賴的說法也很強硬，提到朝野政黨推動法案，要能夠合乎“憲法”，似乎間接批評藍白合作推動法案有違憲之虞。賴就職演說已可預見在兩岸關係與朝野關係上，對抗態勢已很明顯，賴未來4年，很可能陷入內外交迫局面。



賴清德演說數度受到在場觀禮的民眾鼓掌，參加典禮許多都是支持民進黨與賴清德，當賴提到兩岸關係更往強硬方向時，綠營支持者當然會熱烈掌聲，且“立法院”今天要繼續審查“國會”改革相關法案，綠營動員支持者前來相挺，施壓藍白陣營與“立法院長”韓國瑜，賴昨天強硬的就職演說，對於動員基本教義派也有很大號召力。



依照過去賴清德從政的做事風格來看，往往是強硬作風，擔任台南市長連任後，因為操盤議長選舉失利，讓國民黨籍李全教當上議長，賴認為李賄選案在身不進議會，創下232天未入議會備詢的紀錄，賴做事風格非常強硬，一旦不認同對方，就會強烈反對對方。



賴清德就職演說內容對於兩岸關係，發言非常強硬，過去蔡英文提到兩岸人民關係條例並未再提，衹有強調蔡英文包括“中華民國”與中華人民共和國互不隸屬的四個堅持，這是“兩國論”論述，且還強硬提到大陸對於台灣的威脅，一再處碰兩岸關係緊張、敏感的地方，這很明顯賴並未對兩岸關係，有想要進一步改善。



賴清德演說中還一再提到台灣會盡力維持區域和平，不希望台海發生戰爭。但現實是兩岸軍力與實力懸殊，如果不採取軟性方式改善兩岸關係，要用一再叫囂的方式，到最後兩岸真的發生戰爭，受害的還是台灣，美國真的能跳出來幫台灣打仗嗎？



除了兩岸關係賴清德展現強硬的一面，對於目前朝野僵局，賴清德看起來也沒有要和緩。