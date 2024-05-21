王佳煌：賴把台灣問題國際化　已踩到陸底線

元智大學社會暨政策科學系教授王佳煌。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月21日電（記者 盧誠輝）針對賴清德520就職演說，元智大學社會暨政策科學系教授王佳煌接受中評社訪問表示，賴就職演說想把台灣問題國際化的意圖相當明顯，這等同是把外部勢力給引進來，已踩到大陸的底線，所以未來4年兩岸繼續對抗的態勢並未改變，且看起來更不樂觀。



王佳煌認為，賴清德520就職演說對兩岸關係完全沒有幫助，通篇用字遣詞都再三凸顯對大陸將繼續採取對抗的態勢，並試圖把台灣問題給國際化，且也拐彎抹角暗批在野黨，所以未來4年兩岸和府會關係看起來都很不樂觀。



他強調，賴清德不管在政治或經濟上都意圖把台灣問題國際化，就等同是把外部勢力引進來，這也是2019年美國國防部公布大陸可能武統台灣的條件之一，這已踩到大陸的底線，只是大陸現在暫時按捺下來，由此可見大陸的戰略定力還蠻夠的。



王佳煌，美國密西根州立大學社會學博士、政治大學中山人文社會科學研究所法學博士。就讀淡江大學國際關係與戰略研究所碩士論文是“諸葛亮的戰略研究”，現任元智大學社會暨政策科學系教授兼通識教學部主任。



他指出，賴清德的520演說是以蔡英文在2021年雙十節所提出的“四個堅持”，和賴去年選前投書“華爾街日報”所提出的“四大支柱”為基礎，其中提到“中華民國台灣”有3次，這是過去蔡英文的講法，也是美國所能接受的範圍，而提到“中華民國”9次與“中華民國憲法”1次，這應該是有受到美國的壓力，讓賴必須非說不可。



王佳煌認為，可是“台灣”這兩個字才是賴清德的支持者所能夠接受的字眼，所以賴總共提了“台灣”84次，並強調“‘中華民國’與中華人民共和國互不隸屬”，這就顯示賴不會接受“國統綱領”和“中華民國憲法增修條文”中有關“一個中國、兩岸政治實體”的論述。

