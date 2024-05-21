藍白擠破頭進議場成功占位　藍綠一早就火拼

藍綠白互相叫罵。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月21日電（記者 張穎齊）“立法院”21日續審“國會”改革法案，中國國民黨、台灣民眾黨“立委”天未亮就在議場排隊等候入場，民進黨“立委”隨後到來，早上7點整準時開門時，藍綠白搶破頭幾進議場，發生推擠，藍白成功占到“立法院長”主席台，綠委則在台下繼續嘲諷、叫罵，雙方唇槍舌劍，綠委隨後到一旁及場外開會。



藍白所提的“國會”改革五法，內容主要為“總統”“國情報告”常態化、新增“立法院”調查權、聽證權相關規定、增訂《刑法》藐視“國會”罪、強化人事同意權以及“立法院”正副院長記名投票制。17日表決大戰，藍綠白嚴重衝突，而其中“總統”“國情報告”常態化已過，今日繼續表決。



藍白委一早準備入場，綠委們後來才到，雙方相互叫罵，國民黨嗆民進黨愛造謠，民進黨回嗆國民黨快開會。“立院”人員將大門一開，部分藍委已先進場搶占主席台，藍綠委爆發推擠，由於攝影媒體眾多，眾人拉扯成一團，最終陸續進場，藍白成功占位。



在野由藍委楊瓊瓔先坐鎮國民黨“立法院長”韓國瑜的主席台，白委則是林國成在側。隨後民進黨“立院”黨團總召柯建銘等人也到場，藍綠白“立委”彼此繼續相互叫罵。綠委說賴清德講多數要尊重少數、你們有嗎？藍白委回擊，你們才是暴力，賴清德講的話你們才沒聽！

