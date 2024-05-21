綠委綁頭巾拉白布條　柯建銘轟藍白賣台

民進黨黨團綁白頭巾、拉上白布條，狀似悲戚。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月21日電（記者 張穎齊）“立法院”21日續審“國會”改革法案，藍綠白一大清早發生些微衝突後，民進黨“立法院”黨團總召柯建銘召集綠委們開會，最後在8點多，全員綁著“民主已死”白頭巾，並拉上白布條寫“反黑箱、反擴權、國會輓歌”等標語，在毛毛雨中，悲戚吶喊，隨後進議場與藍白相互用口號叫陣。



民進黨團總召柯建銘指中國國民黨“立法院長”韓國瑜、“立院”黨團總召傅崐萁、黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席柯文哲、黨團總召黃國昌等人，全都是賣台集團。賴清德20日才上任，賣台集團卻不依照程序正義，到底在急什麼？



藍白所提的“國會”改革五法，內容主要為“總統國情報告”常態化、新增“立法院”調查權、聽證權相關規定、增訂《刑法》藐視“國會”罪、強化人事同意權以及“立法院”正副院長記名投票制。17日表決大戰，藍綠白髮生嚴重衝突，而其中“總統國情報告”常態化已過，今日繼續表決其他法案。



早上7點，藍綠白在議場發生推擠，並於議場內相互叫囂後，柯建銘急召綠委們到場外開會。在8點多民進黨“立院”黨團所有成員綁白頭巾、拉白布條現身議場前，頭巾上寫著“民主已死”，並拿出反黑箱、要審查的標語牌子。



民進黨“立院”黨團幹事長吳思瑤聲嘶力竭表示，韓國瑜才上任3個月，讓民主大倒退30多年，民主已死，民進黨提的法案都被丟包，無法在委員會併案審查協商，國民黨司法改制委員會召委吳宗憲草草過水，60多條文只審4條，因黃國昌離席就中止，令人氣憤，韓也都拒絕協商討論，用特快車強行碾壓，進行過去35年都沒用過的舉手表決，就是作票。

