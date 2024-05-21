朱立倫批綠想少數輾壓多數　將成民主內戰　

國民黨主席朱立倫20日出席群賢戰鬥營結業式。（照片：國民黨文傳會提供） 中評社台北5月21日電／“立法院”“國會”改革法案17日掀起朝野大戰，今日院會將繼續處理相關議案，恐再爆衝突。中國國民黨主席朱立倫昨日表示，民主最重要的就是少數服從多數，多數尊重少數。如果少數想要輾壓多數，甚至執政黨想要民主獨裁，那就會演變成民主內戰。



賴清德與蕭美琴520就職典禮，六都“直轄市長”中，除了國民黨新北市長侯友宜沒有出席外，其他五都市長皆有出席。台灣民眾黨主席柯文哲也有出席，國民黨主席朱立倫未到場。國民黨“立委”僅謝衣鳯出席，則是唯一出席藍委。



“立法院”17日處理“國會”改革相關法案，朝野歷經15小時的表決大戰，21日將繼續審查，外界擔心恐會再有激烈衝突，且已有民團表態要在“立院”外集結抗議。民進黨團總召柯建銘喊話國民黨“立法院長”韓國瑜，希望能夠休息協商。朱立倫昨日出席群賢戰鬥營結業式前受訪表示，他對韓國瑜有充分信心，韓也有這樣的經驗及智慧。



朱立倫呼籲民進黨團，如果一而再再而三的侮辱或禁錮院會主席，或者是用衝撞主席台的方式，只會造成“立法院”更大的內訌跟內亂。大家遵守相關的規則，少數服從多數，多數就會尊重少數。如果少數要碾壓多數，這不是民主，這是民主獨裁



對於國民黨“立委”謝衣鳯出席就職典禮，朱立倫強調，對於這一次的520，國民黨表達了祝福。黨中央的立場是不參加，但沒有禁止，也沒有杯葛，所以對於個別委員或是縣市長參加，皆表示尊重。



朱立倫呼籲賴清德，千萬要記得自己是“中華民國”的“總統”，不是民進黨的“總統”，任何民主獨裁造成的民主內戰，都是台灣民主不可承受之痛。