民進黨團叫囂抗議　韓國瑜宣布休息三黨協商

韓國瑜在藍委層層保護下登上主席台宣布開會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月21日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日舉行院會，繼續審查“立法院”改革相關法案，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜9時成功登上主席台宣布開會，韓原本裁示要進行逐條討論，每黨派一人發言，但民進黨團反對，令院會只開了12分鐘就陷入停擺，韓宣布休息，並邀三黨總召進行協商。



藍白聯手推動“立法院”改革五法，內容主要為“總統”“國情報告”常態化、新增“立法院”調查權、聽證權相關規定、增訂《刑法》藐視“國會”罪、強化人事同意權以及“立法院”正副院長記名投票制。其中“總統”“國情報告”常態化17日已二讀。



民進黨“立委”今日頭綁白布條，上面寫著“民主已死”，並於8時47分大軍進入議場，在議場前高喊“民主已死，“國會擴權”的口號，與國民黨團對峙。



韓國瑜在9時進入議場，並在現場表示，5月17日“立法院”打到頭破血流，讓全世界看不到我們的真善美，他心裡很感慨，希望世界能看到我們的民主。



韓國瑜說，昨天新“總統”就職，如果今天“立法院”再衝突，我們怎麼交代？



但在場綠委不斷高喊退回重審，不要廢話，頻頻打斷韓發言，韓要求民進黨團約束幹部，但絲毫無法讓綠委降低聲量。



韓國瑜接著裁示，要進行逐條討論，每黨團各派一人發言，但民進黨團不同意，韓國瑜只好宣布休息，院會只開了12分鐘就陷入停擺。



韓國瑜最後邀請三黨總召進行協商，民進黨團則在議場內繼續抗議，高喊韓國瑜沒收發言、沒收討論。