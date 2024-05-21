兩岸和平論壇：賴清德毫不掩藏“台獨”立場

統派組織“兩岸和平發展論壇”。（中評社 資料照) 中評社台北5月21日電／賴清德20日宣誓就職並發表就職演說。對此，統派組織“兩岸和平發展論壇”21日針對賴清德演說發表聲明指出，儘管賴的講稿修辭刻意用詞淺白，借以拉近人心，但其中令人瞠目結舌錯誤的歷史認識與史觀，刻意扭曲的憲政法理認識，與近乎沒有中華民族感情的流露，正好讓演講從頭至尾表現出所謂“務實‘台獨’工作者”都是在以錯誤的“二個中國”觀點，包裝分裂主張“一中一台”理念的鋪陳論述。簡言之，“兩國論”是其宣傳基調。此演講幾乎是不掩藏“台獨”基本立場了。台灣股市中盤即以下挫之勢來回應，堪稱是社會各界對賴氏520演講反應的註解。



論壇聲明提到，蔡英文把“中華民國台灣化”，賴清德延續蔡英文對兩岸關係的定性，扭曲“憲法一中”的精神、兩岸同屬一個國家的法理與歷史事實，以及人民主權的原理，稱“兩岸”為“沒有隸屬關係的兩國”。還更露骨的說“我們自己或國際友人可以用‘台灣’作為稱呼國家的名稱”。賴清德自己形容這是言語上的“不卑不亢”，但在外界聽來卻近乎是“挑戰”，恰恰表白其實質上是要走“台獨”路線，此舉帶給兩岸關係的影響值得關注。



論壇指出，在各界關注的兩岸交流議題上，賴氏刻意使用“對等”一詞，故在交流項目上就是有所限定，並稱要一起追求和平共榮，以此來回應早先陸方拋出的善意訊號。賴氏雖對兩岸交流多少有點著墨，但明顯是防備多於開放的誠意。可見未來兩岸關係發展，“賴政府”勢必會對兩岸交流，從“安全”、“防衛”角度，採取更加防範的管制性措施。



論壇表示，賴氏及民進黨不僅沒有要調整“台獨”分離主義路線，甚至在兩岸關係及台灣社會內部管控都有更加強化的打算。一方面，民進黨更加依賴、利用美日西方勢力介入台灣問題，通過把“台灣問題國際化”作為基本策略，借“拒統抗中”、“倚美謀獨”謀取政治利益。另一方面，對內則在社會安全保障體制、文化思想、法律規制上著手，以“團結台灣”、“認同台灣”為口號和目的，企圖擴大民進黨群眾基礎，強化“台獨”派分離主義的精神動員。