賴稱1624台南出發　陳張培倫：殖民史觀

520就職晚宴在台南福爾摩沙遊艇酒店舉行，左起，賴清德夫人吳玫如、賴清德、蕭美琴。（府方提供） 中評社台北5月21日電／賴清德昨日就職演說最後說“1624年，台灣從台南出發，開啟台灣全球化的開端”，東華大學民族事務與發展學系副教授陳張培倫質疑，賴的說法忽略早就存在台灣的原住民。“1624年的史觀為殖民者的史觀”，賴清德致詞似乎讓外界以為1624年前台灣都沒有人，其實原住民已在台灣生活千百年。



520晚宴首度移師台南舉行，昨晚大批參與台北就職典禮的賓客分批搭乘高鐵南下。晚宴現場福爾摩沙遊艇酒店席開百桌，準備來自22個城市的菜色迎客。



賴清德在就職演說最後提到，今晚接待賓客的晚宴，選擇在台南舉辦。1624年，台灣從台南出發，開啟台灣全球化的開端。站在台南400年的歷史時刻，台灣更要展現自信，勇敢航向新世界，讓世界迎接新台灣。



根據《中時新聞網》報導，東華大學民族事務與發展學系副教授陳張培倫表示，“1624年的史觀為殖民者的史觀”。雖然台灣為1624年起才擴大與外界接觸，但賴清德的致詞似乎會讓外界以為1624年前台灣都沒有人、一片空白。他建議應修正成“原住民曾生活在台灣這塊土地上百餘年、甚至上千年，1624年歐洲人來台灣後把台灣變成全球化的一部分”，才顯更完整。



原住民族部落行動聯盟秘書長歐蜜‧偉浪說，400年來台灣的治理始終來自外來殖民者的觀點，長期來自海盜、清朝、日本或是由大陸敗逃政府，應更深層探究台灣的身世。



至於是否擔心賴清德上任後設立於“總統府”的原住民族歷史正義與轉型正義委員會將停擺？歐蜜‧偉浪認為，原轉會不是尚方寶劍，但期待賴在原住民族土地及海域法草案、原住民族保留地管理利用條例草案，甚至是原住民族自治法草案有更多的新思維。