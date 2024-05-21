馬英九：賴就職演說把兩岸關係定位“兩國論”

馬英九致詞。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月21日電（記者 張嘉文）馬英九今天早上前往文化大學出席“賴蕭新政府上台後的兩岸關係”研討會，針對賴清德昨天的就職談話，馬表示，賴昨天的就職演說，不僅沒有正面回應中華民族的概念，還把兩岸關係定位成“兩國論”，無視兩岸之間最近好不容易累積的一些善意。



馬英九強調，兩岸一切紛爭的解方，都必須要回到“中華民國憲法”尋找答案。依據“中華民國憲法”增修條文，兩岸在國家統一前，大陸地區與台灣地區之間是一種特殊關係，絕對不是“兩個國家”。唯有堅持“中華民國憲法”中的兩岸定位，才能讓兩岸免於戰火。



馬英九也建議中國國民黨“立委”們，接下來面對“行政院長”卓榮泰的第一場質詢時，就公開請教卓，根據“憲法”，兩岸之間究竟是什麼關係？是“兩個國家”，還是同屬一個國家的兩個地區？請卓榮泰代表“賴政府”正式、清楚地向人民慎重說明，如果“賴政府”認為兩岸是“兩個國家”，就應勇敢負起政治責任，立即推動“修憲”來實踐這個主張。



這場研討會由馬英九基金會和中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所” 共同舉辦，由該所所長趙建民主持，馬英九出席致詞，並邀請前“行政院長”陳冲發表演說。