韓國瑜加速議程　藐視“國會”罪修正案二讀

韓國瑜宣布進入表決，上午10時，涉及“藐視國會罪”的《立法院職權行使法》第25條修正案二讀通過。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月21日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日舉行院會，繼續審查“立法院”改革相關法案，上周五審查時，藍綠爆發激烈肢體衝突，不過今日的審查從武鬥轉為表決大戰，國民黨籍“立法院長”韓國瑜宣布進入表決程序，上午10時，涉及“藐視國會罪”的《“立法院”職權行使法》第25條修正案二讀通過。



藍白聯手推動“立法院”改革五法，內容包括“總統”“國情報告”常態化，新增“立法院”調查權、聽證權相，並增訂藐視“國會”罪、強化人事同意權以及“立法院”正副院長記名投票制。其中有關“總統”“國情報告”常態化已於17日二讀通過。



“立法院”今日尚未爆發激烈肢體衝突，韓國瑜順勢推動議事，針對涉及“藐視國會罪”的《“立法院”職權行使法》第25條修正案進行表決，修法內容要求，官員在答詢時如果超過質詢範圍，未經主席同意或答詢不涉機密，不得拒絕答覆，也不得隱匿資訊或虛偽陳述，若違規，主席得予制止，並得要求被質詢人為真實且完全的答覆。



此案經表決後順利二讀通過。



不過在“藐視國會罪”方面，後續《刑法》修正案，修法內容新訂，行政官員接受“立委”總質詢時，若隱匿所知或明知不實仍虛偽陳述，處1年以下有期徒刑、拘役或10萬元以下罰金。若行政官員在總質詢時反質詢，經主席制止仍繼續者，將處6個月以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。表決大戰還有很長的路要走。



在《“立法院”職權行使法》第25條表決通過後，韓國瑜10時5分召集各黨總召進行朝野協商，院會暫時休息。