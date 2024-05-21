撤觀光禁團令？鄭文燦：有對等善意一切好談

鄭文燦出席“國策院”座談會致詞。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月21日電（記者 黃筱筠）對於賴清德昨天就職演說，候任海基會董事長鄭文燦今天受訪表示，立場要站穩並且凸顯善意、追求和平，用各種手段促進交流對話，是我們非常重要課題。至於是否會解禁6月赴陸團客？鄭也說，大家只要對等善意，一切都好談。



根據台官方現行政策，6月起將重啟觀光禁團令，旅行社不得再組團赴大陸旅遊。



鄭文燦今天出席“國策院”座談會致詞，會後接受媒體聯訪。



鄭文燦表示，立場站穩並且凸顯善意、追求和平，用各種手段促進交流對話，是我們非常重要課題。



賴清德提到希望恢復兩岸觀光是釋出善意？鄭文燦也說，健康有序交流是我們要的。觀光客在2019年中止，疫情結束後去年局部開放，未來希望走向全面開放，不管是航點擴充還是雙方團客互訪是正確方向，我們準備好了，也宣示立場。



他也說，至於陸生碩班與博士班的人數兩千多人，今年一月宣布陸生納保，享受台灣全民健保，保護陸生健康權益是我們正確方向，希望擴大到學位生，希望中國大陸方面讓陸生來台課題早日實現。



媒體追問對照蔡英文8年前說，是未完成答卷，但是昨天國台辦說賴清德是“台獨”論述？鄭文燦說，兩岸應該容許一些立場不同表述，賴清德從蔡英文四個堅持是主流民意為重要起點，我們善意不變、和平不變、對話不變，是台灣追求兩岸和平與未來兩岸交流重中之重的課題，這個立場我們會站穩。