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藍綠台下和睦　中場休息共享芭樂香蕉
http://www.CRNTT.com   2024-05-21 11:05:10


藍委張嘉郡還幫綠委蔡易餘的芭樂灑梅子粉。（中評社　楊騰凱攝）
　　中評社台北5月21日電（記者　楊騰凱）“立法院”今日舉行院會，繼續審查“立法院”改革相關法案，由於“立法院長”韓國瑜召集三黨總召協商，議事暫時休息，藍綠白三黨“立委”經過一早上的奮戰，也紛紛趁機補充體力。

　　現場可以看到國民黨“立委”張嘉郡、羅智強與民進黨“立委”蔡易餘、王美惠一起吃香蕉、芭樂，張嘉郡還貼心幫蔡易餘的芭樂灑梅子粉增添風味，藍綠台上互槓，但台下的表現看來彼此感情並不差。 


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