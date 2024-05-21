綠群眾集結“立院”外狂批藍白　韓粉不來了

公民團體與小黨領袖代表輪流發言。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月21日電（記者 張穎齊）“立法院”21日續審“國會”改革法案，藍綠白繼續進行表決大戰。除了議場內熱鬧外，場外也不遑多讓，支持民進黨的公民團體、近200人集結在“立院”外、青島東路上，大聲疾呼痛批藍白是黑箱作業，並承認藐視藍白的“國會”。而支持中國國民黨“立法院長”韓國瑜的支持者，原定也要到場聲援，突然在群組宣布取消行程。



眾人情緒高漲，將連續不中斷輪流登記發言，直到凌晨0點，將會號召上班族下班也來。數十名保二總隊警力也在場持續維安。



藍白聯手推動“立法院”改革五法，內容包括“總統”“國情報告”常態化，新增“立法院”調查權、聽證權相，並增訂藐視“國會”罪、強化人事同意權以及“立法院”正副院長記名投票制。其中有關“總統”“國情報告”常態化已於17日二讀通過，藐視“國會”罪稍早也二讀通過。



“立院”外青島東路上午集結了近200名公民團體成員與學生，發起人為經濟民主連合副秘書長許冠澤，與會的包括台灣基進黨主席王興煥、秘書長吳欣岱、時代力量新竹市議員兼發言人廖子齊、小民政黨歐巴桑聯盟桃園黨部主任沈佩玲、社會民主黨召集人徐雍、綠黨發言人王彥涵、“台灣國理事長”陳峻涵、律師賴中強、公民監督“國會”聯盟理事長曾建元、前環保署副署長詹順貴、台灣環境保護聯盟會長葉國樑、好民文化行動協會理事林芳如等，民進黨台北市議員洪婉臻等也在場。



眾人齊呼“我藐視‘國會’、抗議藍白、沒收民主、沒有討論、不是民主”、“黃國昌下台、中國國民黨下台！”等口號。現場群情激昂，除了來賓有長者外，現場的民眾多為年輕男女。



吳欣岱開頭就問“台灣民眾黨說我們是職業學生，你們是嗎？”現場民眾喊“我們當然是學生！”接著眾人喊我們藐視被藍白沒收民主的“國會”，國民黨不倒、台灣不會好。