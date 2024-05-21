凌濤：友台美國眾議員也批綠阻撓“國會”改革

民進黨團反對藍白推動的“國會”改革相關法案，藍議員凌濤在臉書轉述美國友台議員史密斯的看法。(照:凌濤臉書) 中評社台北5月21日電／日前朝野為“國會”改革法案爆發激烈衝突，“立法院”院會今天續審“國會”改革相關條文，力拚順利完成三讀立法程序。國民黨桃園市議員凌濤表示，最挺台灣的美國國會眾議員史密斯（Chris Smith， R－NJ） 在發布祝賀賴清德就任的新聞稿中，明確指出綠委阻撓“國會”改革，此舉顯然是美國也看不下去。



凌濤今天在臉書發文提到，國民黨所提的“國會”改革法案，逕付二讀符合立法程序，司法法制委員會在3、4月間，各召開“3場公聽會、1場專題報告”。4月15日召開排案審查討論超過10小時，民進黨團甚至提“40次散會”，就是不願意討論。凌濤質疑，過去民進黨也主張“國會”聽證調查制度，怎麼執政了就變了？



凌濤進一步說道，長期最挺台灣的美國國會眾議員史密斯（Chris Smith， R－NJ） 為現任“美國國會及行政當局中國委員會”主席，在他辦公室最新發布的祝賀賴清德就任新聞稿中，明確指出民進黨“立法委員”阻撓“國會”改革。



新聞稿中提及，賴清德“總統”需要優先克服的其中一個挑戰就是民進黨激進份子在“立法院”的破壞。民進黨激進份子反對增強監督制衡的“國會”改革法案。民進黨自己也曾經支持過這些法案。這些法案是一個成熟且繁榮的民主的表徵。



凌濤表示，當美國也看不下去，認為這些法案是成熟且繁榮的民主表徵，賴清德還要放任綠委及側翼荒腔走板嗎？還是做實傳言，賴清德被激進份子綁架，管不住老柯，只能任由脫韁野馬？