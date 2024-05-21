挺綠民團“立院”場外抗議　媒體聚焦輪椅女孩

“輪椅女孩”吳亭臻到場成為媒體關注焦點。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月21日電（記者 張穎齊）“立法院”21日續審“國會”改革法案，藍綠白繼續進行表決大戰，支持民進黨的40個公民團體、近200人在“立院”外舉行抗議活動。由於在17日抗議活動一炮而紅的“輪椅女孩”吳亭臻又到場，大批媒體聚焦採訪，主辦單位與吳都希望不要失焦，受訪到一半中止。



坐輪椅的吳亭臻上周五“立法院”爆發肢體衝突時參與場外抗議，因情緒激動一度站起來被酸民截圖瘋傳。她事後受訪表示，自己是一個月前在花蓮發生車禍，造成右腿粉碎性骨折、左手食指骨頭岔出來、指甲移位等，經接受手術後，因為傷勢嚴重而必須依賴輪椅，是斷一條腿不是兩條。



藍白聯手推動“立法院”改革五法，內容包括“總統”“國情報告”常態化，新增“立法院”調查權、聽證權相，並增訂藐視“國會”罪、強化人事同意權以及“立法院”正副院長記名投票制。其中有關“總統”“國情報告”常態化已於17日二讀通過，藐視“國會”罪稍早也二讀通過。



“立院”外青島東路上，集結了近200名公民團體成員與學生，發起人為經濟民主連合副秘書長許冠澤，與會的包括台灣基進黨主席王興煥、秘書長吳欣岱、時代力量新竹市議員兼發言人廖子齊、小民政黨歐巴桑聯盟桃園黨部主任沈佩玲、社會民主黨召集人徐雍、綠黨發言人王彥涵、“台灣國理事長”陳峻涵、律師賴中強、公民監督“國會”聯盟理事長曾建元、前環保署副署長詹順貴、台灣環境保護聯盟會長葉國樑、好民文化行動協會理事林芳如等，民進黨台北市議員洪婉臻、“輪椅女孩”吳亭臻等也在場。