盧秀燕：“國會”改革與美一樣　綠為何不支持

台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月21日電（記者 方敬為）針對“立法院”審查“國會”改革法案引爆朝野委員激烈衝突，民進黨台中市議員今天質詢國民黨台中市長盧秀燕的態度，怎麼看藍白“立委”在議場“動手動腳”？盧秀燕答詢表示，她支持“國會”改革，且認為一切都有按照議事程序，她更想打電話請民進黨“立院”黨團總召柯建銘約束綠委照議事規則來，不應該插隊。她反問，“國會”改革法案比照美國，為何綠營不支持？



盧秀燕21日出席台中市議會總質詢，民進黨台中市議員黃守達、王立任、江肇國等人針對“立法院”審理“國會”改革法案提出質詢，是否認同法案內容？是否呼籲台中“盧家軍”藍委，理性審理法案，不要再動手動腳？



盧秀燕答詢表示，她擔任20年的民意代表，對於這次“國會”改革的版本非常支持，因為跟美國的制度一模一樣，只要去對照一下，大部分版本跟美國國會現行制度大同小異，沒有所謂毀憲亂政的疑慮，為何不支持呢？



黃守達、王立任表示，這次“國會”改革法案根本是“多數濫權法案”，有三大問題，第一，被質詢人如果不配合“立院”質詢就要開罰；第二，“立法院”若成立調查委員會或調查小組，可以要求不只是政府機關，甚至是軍方、團體、企業、社會團體、有關係的個人都要接受調查，不配合就開罰；第三，限縮行政權對於人事任命的種種措施，有嚴重的違憲之虞，甚至還附帶藐視“國會”罪。不敢置信盧秀燕居然認同。