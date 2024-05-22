游顥勸賴清德勿走險路讓台灣人陷戰火

藍委游顥接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月22日電（記者 張穎齊）賴清德20日就職演說，提出兩岸互不隸屬，且稱對岸是“中國”。來自南投的中國國民黨“立委”游顥向中評社表示，賴清德的新“兩國論”，凸顯賴要持續進行“台獨”，且對“中華民國憲法”是完全不瞭解，嚴重挑釁大陸，恐將台灣人推向高風險的戰火中。



國民黨前主席洪秀柱擔任“立法院副院長”時，游顥是其辦公室主任，游今日在“立法院”接受中評社訪問表示，過去大選時，大家就感受到，民進黨執政，可能讓孩子上戰場。兩岸已走到最嚴峻的兵凶戰危，豈料賴清德520的就職演講竟提出新“兩國論”，凸顯賴持續進行“台獨”運動，且對“中華民國憲法”的認知是不清不楚、不瞭解。



游顥說，“中華民國憲法”對於兩岸發展原則都有明確指示，但賴清德卻對台灣人與“中華民國”做出最不恰當的演講，也對大陸做出嚴重的挑釁，對兩岸和平發展毫無任何助益，只會大幅增加台灣成為軍火庫的可能，可能會衝擊台灣百工百業的生存與經濟。民進黨“立委”21日在“立院”掛上輓歌的白布條，其實應是送給賴的第一份大禮。



游顥嘆，國民黨“立委”、黨中央、前主席洪秀柱、馬英九等人，一直都為兩岸和平發展努力，希望受惠的都是台灣的農漁、觀光產業，讓大家都有好的出路與活路。但看到賴清德的就職演說，只凸顯民進黨的“台獨”，更強烈挑起省籍衝突，是不好的示範。



游顥說，很不樂見賴清德抹滅國民黨過去對兩岸累積善意的成果，蔡英文8年執政已摧毀馬英九執政8年所帶來的兩岸和平發展豐碩果實，希望賴別再走險路，只會讓人民活在高風險的戰火中。



對於賴清德演講及未來政策，也被說是倚美謀獨？游顥說，台灣不論在地理位置上，還有中華民族文化，都顯示兩岸關係密不可分。台灣在中美之間的夾縫中，要如何有更好的環境？領導人要有思考的智慧，不是一昧偏頗只想討好美國，然後去特別挑釁大陸，這對台灣豪無幫助。



游顥說，馬英九執政8年，與中美關係創造出最和諧的情況，請賴清德別因剛當選就職就沖昏頭，要深切反省，為台灣人找活路，要熟讀“中華民國憲法”，在中美之間，為台灣找出最好的平衡點。