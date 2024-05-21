鄭文燦解讀賴520談話　兩岸對話不預設立場

鄭文燦出席“國策院”座談會致詞。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月21日電（記者 黃筱筠）候任海基會董事長鄭文燦今天在“國策院”座談會上致詞大談兩岸人民關係條例與九二共識的歷史。他強調，未來制度性協商恢復對話，是必然要走的路，不可能迴避，但是要在不預設立場以及政治基礎上。



“國策院”今天舉辦“新政府的‘國安’政策：願景與挑戰”座談會。鄭文燦在賴清德就職演說隔天出席致詞，並且一講15分鐘，顯然有備而來。



鄭文燦表示，我們核心課題兩岸、“國防”、外交當然是要防止現狀被破壞，但是相對怎麼促進和平力量，兩岸交流對話不可避免，兩岸和平不能迴避，不管是經貿、文化、觀光、教育等交流，都不能迴避必要對話。我們曾經在兩岸人民關係條例上多次修改，也把兩岸協議入法，因為各種協議要全民共識、“國會”監督，未來制度性協商恢復對話是必然要走的路，不可能迴避，但是要在不預設立場以及政治基礎。



他也提到，政治基礎要怎麼建立？國民黨執政時提出九二共識用來對大陸重要政治表述，但這不是全民共識，當然不是蔡英文執政基礎。九二共識在1992年形成，對於文書認證，雙方對一個中國各自不同口頭表述，但沒有達成共識，後來在前“國安會秘書長”蘇起論述化約成為一中各表，當時互動沒有產生共識。

