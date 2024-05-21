藍白對綠釋善意　暫不制定“國會”偽證罪

韓國瑜在主席台上宣布進行表決，藍委舉牌高喊“支持民進黨團版本”。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月21日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日舉行院會，繼續審查“立法院”改革相關法案，中國國民黨團、台灣民眾黨團對民進黨團釋出善意，在涉及“國會”偽證罪的《“立法院”職權行使法》第28條修正案方面，三黨聯合通過修正動議，不予增訂。也就是說，在《“立法院”職權行使法》裡，不制定“國會”偽證罪，但之後是否會在《刑法》等其他法案裡增訂，朝野還在協商中。



“立法院”今日繼續審查“立法院”改革相關法案，其中包括“總統國情報告”常態化，以及涉及藐視“國會”罪的《“立法院”職權行使法》第25條修正案均已二讀通過。



《“立法院”職權行使法》第25條修正案規定，質詢答覆不得超過質詢範圍之外，並不得反質詢。被質詢人除為了涉及秘密事項並經主席同意以外，不得拒絕答覆、拒絕提供資料、隱匿資訊、虛偽答覆，或有其他藐視“國會”的行為。另規定被質詢人非經“立法院”院會或各委員會同意，不得缺席。如有違反，可處被質詢人新台幣2萬元以上，20萬元以下之罰鍰，若不改正還可連續課處罰鍰。



不過今日在韓國瑜召集朝野協商後，藍白對綠營釋出善意，針對國民黨團提出的《“立法院”職權行使法》第28條之三、之四等兩條修正案，三黨達成共識，共同表決通過，不予增訂。



因此現場發生國民黨“立委”舉牌高喊“支持民進黨團版本”，另外民進黨團一邊痛批藍白聯手作票，卻又同時舉手贊成，畫面違和感十足。

