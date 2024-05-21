王耀裕：韓國瑜應該硬起來　別讓綠操弄輿論

國民黨高雄市議員王耀裕 中評社高雄5月21日電（記者 蔣繼平）朝野“立委”近期為了“國會”改革五法爆發激烈衝突，中國國民黨高雄市議員王耀裕接受中評社訪問表示，在野所提的“國會”改革五法，基層都支持，應該善用民意，不過“立法院長”韓國瑜若一直採取中立，雖然是好意，但戰線拉長，反而有機會讓民進黨操弄輿論空間。他認為韓應該強硬一點，民進黨最後也就只能認了。而且國民黨黨中央也應該要有動作去號召聲援，不能只讓藍白委在“立院”困戰。



王耀裕，高雄工專畢業、高雄師範大學成人教育研究所碩士。曾任林園鄉民代表會副主席、現任國民黨籍高雄市議員。王耀裕對高雄農會、漁會體系相當熟悉。



韓國瑜2018年參選高雄市長時，就是“寄戶口”在王耀裕這裡，兩人交情不錯。



在野所提的“國會”改革五法，內容主要為“總統”“國情報告”常態化、新增“立法院”調查權、聽證權相關規定、增訂《刑法》藐視“國會”罪、強化人事同意權以及“立法院”正副院長記名投票制。包括《“立法院”職權行使法》、《“中華民國”刑法》、《“立法委員”互選院長副院長辦法》三項法規皆需修法。



王耀裕表示，民進黨杯葛議事非常不正確，民進黨執政，“立法院”就是監督。上週五“立院”衝突事件，在野的藍白委所提的五個法案，都是依據“立委”職權行使，本來就該受到保障。行政官員藐視“國會”，這個本來就不可以，質詢變成反質詢，台灣這種現象，在其他先進國家都看不到，真的很奇怪。議會質詢也沒有看過縣市首長或局處長在質詢議員的，根本是本末倒置。因此，基層都很認同，也都支持法案通過。但民進黨在杯葛，不讓法條通過，民進黨要反對，就講出立場，最後動用表決就是少數服從多數，結果民進黨來硬的，打架、抗爭、動用學生，違反正常議事討論。雖然不可能看法都一致，但最後就是透過表決。