盧秀燕指蔡英文沒功勞也有苦勞　引綠批評

台中市長盧秀燕備詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月21日電（記者 方敬為）民進黨台中市議員江肇國今天在市議會質詢國民黨台中市長盧秀燕，對蔡英文執政8年的評價如何？盧答詢表示，沒有功勞也有苦勞。引發綠營質疑，盧秀燕認為蔡衹有苦勞，沒有功勞。盧秀燕駁斥，她的意思是功勞方面評價各有不同，但無論如何總是有苦勞，有苦勞也是一種肯定，要議員不要挖洞給她跳。



盧秀燕21日出席台中市議會市政總質詢，江肇國針對盧秀燕520出席賴清德就職典禮，見證蔡英文卸任與賴清德交接，對於蔡執政8年以來的表現如何評價？



盧秀燕答詢表示，蔡沒有功勞也有苦勞，跟她對蘇貞昌卸任“行政院長”的評語一樣，任何政治人物都想做好，沒有人想要做壞。過去8年，每個人對於蔡英文的評價各有不同，但是她個人認為沒有功勞也有苦勞，這是她對於所有卸任者一貫的評價，都要予以感謝。



江肇國質疑，盧秀燕言下之意是對蔡英文、蘇貞昌，都不認為他們有功勞的，充其量只是苦勞，也就是把這2920天給走完了而已？



盧秀燕說，蔡英文8年執政的表現，每個人評價不同，她不予置評。但沒有功勞也有苦勞，無庸置疑。她並連續解釋三次，意思是，功勞的部分每個人評價不同，但是最起碼是很辛苦的，應該予以感謝，所以她的意思並不是講蔡沒有功勞，而是指每個人評價不同，請議員不要挖洞給她跳。