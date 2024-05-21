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新黨改選黨主席、黨代表 吳成典連任黨主席
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2024-05-21 14:32:35
新黨主席吳成典。（中評社 資料照)
中評社台北5月21日電／新黨於20日舉行第十一屆黨主席及黨代表選舉開票，黨主席部份由現任主席吳成典連任。
本屆新黨黨主席選舉衹有現任主席吳成典一人同額競選，黨代表選舉部分，應選25席，當選名單如下：高家俊、郭冠英、郭榮先、蔡明璋、司徒振宇、戴錡、陳勁羽、戴德滿、林文皓、游智彬、高銘柏、董俊良、丁雯洲、左曉明、張成中、王長榮、劉榮之、賀樺、藍漢珍、林啟談、謝源俊、蘇恆、米甘幹、楊宗炎、鄭光禮。
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