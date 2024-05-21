纏鬥一上午僅過一案　藍綠下午各掛布條文鬥

藍營掛出“昨日風光登基，今日民主駕崩”的布條諷刺賴清德。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北5月21日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日舉行院會，繼續審查“立法院”改革相關法案。下午場會議開始前，藍綠各自掛出布條展開文鬥，綠營拿出白布條寫上“反黑箱”、“反威權”、“民主已死”，藍營則拿出藍色布條，寫著“反暴力”、“要改革”、“民主駕崩”。



“立法院”今日舉行院會，會議上午僅通過涉及“藐視“國會”罪”的《“立法院”職權行使法》第25條修正案，後續尚有“立委”行使人事同意權、調查權、聽證權等條文尚待處理，議事進度緩慢。



院會下午2時30分繼續開會，在開會前藍綠已展開文鬥，綠營上午就已拿出白布條寫上“反黑箱”、“反威權”、“民主已死”等等。藍營也不甘示弱，下午推出藍色布條，上面寫著“反暴力”、“要改革”，以及“昨日風光登基，今日民主駕崩”，藉此諷刺昨日剛上任的“賴政府”。



傅崐萁指出，民進黨這樣抗爭，也會被國際貽笑大方，昨天賴清德才就職，民進黨團今天就這樣掛白布條，到底是辦喜事還是辦喪事？



傅崐萁表示，今天下午會不會繼續全武行，我們還在密切觀察，今天到底是賴清德的意思，還是民進黨團總召柯建銘呼風喚雨20多年，如今無限落寞，才發起這樣的暴力活動？我們都還在查證，到底是誰的意思。