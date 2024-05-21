綠營表決贏不了　發動上千支持者圍“立院”

中評社台北5月21日電（記者 張穎齊）“立法院”21日續審“國會”改革法案，議場內藍綠白繼續進行表決大戰，議場外的熱鬧程度亦是非凡。支持民進黨、號稱超過40個公民團體到來，活動開始4小時許已有1000多人湧入，人數不斷增加中，警方也不敢大意，增加維安人力，活動將不間斷至凌晨0時，支持者爭相登記發言，綠營民代也紛紛到場致意，齊聲痛批藍白。



藍白聯手推動“立法院”改革五法，內容包括“總統”“國情報告”常態化，新增“立法院”調查權、聽證權相，並增訂藐視“國會”罪、強化人事同意權以及“立法院”正副院長記名投票制。其中“總統”“國情報告”常態化、藐視“國會”罪目前已二讀通過。由於今天是賴清德上任後“立院”第一個處理重大議案的院會，藍綠拚氣勢，受到高度矚目。



“立院”外青島東路上，發起人經濟民主連合副秘書長許冠澤號召眾人上街頭痛批藍白，與會的包括台灣基進黨主席王興煥、秘書長吳欣岱、時代力量新竹市議員兼發言人廖子齊、小民政黨歐巴桑聯盟桃園黨部主任沈佩玲、社會民主黨召集人徐雍、綠黨發言人王彥涵、“台灣國理事長”陳峻涵、律師賴中強、公民監督“國會”聯盟理事長曾建元、前環保署副署長詹順貴、台灣環境保護聯盟會長葉國樑、好民文化行動協會理事林芳如等，民進黨台北市議員黨團、“輪椅女孩”吳亭臻、網紅盾牌牙醫史書華等都到場。



眾人齊呼“我藐視‘國會’、抗議藍白、沒收民主、沒有討論、不是民主”、“黃國昌下台、中國國民黨下台！”等口號。現場群情激昂，男女老幼均有，年輕人數也眾多。本來早上9點活動開始僅100多人，截至下午2點已近2000人。