軍營變社宅　張善政感謝軍方讓地造福桃市民

桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程今日舉行開工動土典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月21日電（記者 盧誠輝）桃園市大溪埔頂營區原本是陸軍運輸兵群，2017年軍方將運輸群遷移讓地，讓桃園市政府能將軍營打造成社會住宅、轉運站和綠地公園，中國國民黨桃園市長張善政今日出席開工動土典禮特別感謝軍方讓地，工程預計在2027年完工，將造福廣大桃園市民。



“桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程”今日舉行開工動土典禮，包括軍備局副局長王德本、中國國民黨桃園市議員李柏坊、民進黨桃園市議員陳治文等人都到場與會。該工程佔地13.64公頃，將斥資近新台幣8億元打造社會住宅與轉運站。



張善政表示，他要特別恭喜大溪區的朋友，因為自從埔頂營區展開區段徵收以後，埔頂營區將來會成為大溪的一塊寶地，未來這裡會有轉運站和社會住宅，還會有4座公園，且捷運綠線延伸到大溪也會經過這裡，交通會很方便。



張善政指出，埔頂營區的生態保持得非常好，這些原有的植栽和綠地也都會被保留下來，他要特別感謝“國防部”的配合，願意將埔頂營區轉移給桃園市政府，讓市府能夠大力開發來造福市民，他非常期待2027年能夠如質如期完工。

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桃園市政府工務局表示，桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程”總面積約13.64公頃，位於大溪 (埔頂)都市計劃範圍內，為採取一次性整體開發，總經費約新台幣7億9605萬元，工程預計於2027年上半年竣工。



工務局指出，該工程將依照計劃區內地質狀況及環境條件施作，進行綠帶空間整合，促進土地有效利用，擘劃公共設施空間及地區交通及道路系統，以完善大眾運輸轉運空間，以“創造、遊趣、自然、樂活”建構都市鄰里生活圈，讓城市空間回歸鄰里使用，打造“大溪之心多元文化園區”，預期將有效帶動周邊產業發展，提升大溪觀光能量與市民生活品質，讓桃園成為宜居宜業的城市。