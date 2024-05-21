江啟臣抽空接外賓　被問“立院”之亂笑而不語

江啟臣21日接見巴拉圭眾議院議長拉多雷。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月21日電（記者 張穎齊）“立法院”21日續審“國會”改革法案，藍綠白繼續進行表決大戰。中國國民黨“立院副院長”江啟臣下午2點抽空接見巴拉圭共和國眾議院議長拉多雷（Raúl Latorre）。被問及“立院”之亂，是否會讓外賓感到尷尬？江啟臣笑而不答，繼續接待拉多雷等人。



藍綠白自17日上演全武行的“立院”大戰後，21日接續審查“國會”改革法案。今日較緩和，目前尚未發生動手行徑，但雙方人馬以文攻方式，相互叫囂。場內如此，場外更是有大批挺綠支持者，在外吶喊一整天。



原定國民黨“立法院長”韓國瑜今日下午2點要抽空會見拉多雷等人，但韓國瑜因要主持院會，臨時改派江啟臣會見。與會的還有台灣民眾黨“立委”陳昭姿、“外交部”拉美司副司長張自信、“立法院”國際事務處長林晨富、巴拉圭外交代表幹部等。



江啟臣與拉多雷肩並肩要走進會見外賓的廳室。媒體詢問，讓外賓看到“立院”之亂會不會尷尬？怎麼不是韓國瑜來呢？江啟臣皆笑而不語。進入廳室後，繼續進行儀式，共謀深化台巴關係及友誼。



同一時間，議場內外都熱鬧非凡，場內藍綠白互罵，場外民團也喊不停。