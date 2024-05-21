直播戰神黃國昌網路開講　對壘綠營抹黑戰

黃國昌21日一早就一直在主席台上直播。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月21日電（記者 鄭羿菲）“立法院”21日繼續處理“國會”改革五法，民進黨“立委”緊扣“沒有討論”主軸抗爭，但明顯走的是“文攻”路線，並未如17日般“武鬥”衝撞，民進黨“立委”只在主席台下叫囂、重復提案表決，但都被中國國民黨、台灣民眾黨“立委”以優勢人數一一擋掉。台灣民眾黨“立委”黃國昌則在主席台上開一整天的直播解說議場內動態，最多吸引超過2萬網友同步收看，自帶流量具優勢。



民進黨團總召柯建銘上午8點多率黨團所有成員綁白頭巾、拉白布條現身議場前，頭巾上寫著“民主已死”，並拿出反黑箱、要審查的標語牌子。柯還痛罵中國國民黨“立法院長”韓國瑜、“立院”黨團總召傅崐萁、黨主席朱立倫、台灣民眾黨主席柯文哲、黨團總召黃國昌等人全都是賣台集團。



黃國昌從21日上午就在主席台上直播，大多時間是自己講解網民的疑問，有時候國民黨“立委”也會插花講幾句話，藍白“立委”經過審查“國會”改革五法，感情變得十分好。黃國昌從一早到下午共進行了5場直播，最多有15萬人次觀看，同時在線觀看者最多有超過2萬人，足見黃國昌自帶流量的優勢，與民進黨打抹黑戰打對台。



不過，由於綠營今天並不像17日審查時採武鬥抗爭，下午同步觀看黃國昌直播的人數減少到約1.4萬人左右。



“立法院”17日處理“國會”改革五法，藍綠引爆嚴重肢體衝突，6名“立委”送醫，審到半夜12點止處理了“總統”赴“立法院”“國情報告”二讀，剩下的“立法院”聽證調查權、藐視“國會”罪、強化人事同意權、“立法院”正副院長記名投票等法案，都在21日處理，上午已通過藐視“國會”罪，藍綠白三方議事攻防不斷。